So dove abiti ti lego al letto e ti stupro | identificato il nuovo stalker dell’ex Miss Italia Francesca Bergesio

La vicenda che ha coinvolto l’ex Miss Italia Francesca Bergesio evidenzia ancora una volta le insidie del mondo digitale e la necessità di tutelare le vittime di stalking. Dopo aver patteggiato una condanna per minacce online, il 32enne responsabile si avvicina alla giustizia, ma il dramma mette in luce quanto sia importante rafforzare le misure di sicurezza e sensibilizzare sul tema. Una storia che ci invita a riflettere sulla nostra vulnerabilità e sulla tutela della dignità di tutte le persone.

Si chiude un capitolo e purtroppo se ne apre un altro per l’ex Miss Italia Francesca Bergesio. Ha patteggiato una condanna a tre mesi, convertiti in 180 ore di lavori di pubblica utilità, il 32enne autore di ripetute minacce online nei confronti della vittima, poco dopo la sua elezione a Miss Italia 2023. L’uomo, residente in provincia di Brescia, si celava dietro a un finto profilo Facebook per inviare messaggi sulla posta privata dell’allora 19enne modella, originaria di Cervere (Cuneo): “So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre” si leggeva in uno di questi, con un’allusione anche al padre della giovane, il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “So dove abiti, ti lego al letto e ti stupro”: identificato il nuovo stalker dell’ex Miss Italia Francesca Bergesio

