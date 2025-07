Andrea Bocelli | Because I Believe nei cinema dal 21 settembre

Preparati a vivere un’esperienza unica con “Andrea Bocelli: Because I Believe”, il film evento che porta sul grande schermo l’intimità e la passione del tenore più amato al mondo. Dal 21 al 24 settembre nelle sale italiane, questa pellicola offrirà uno sguardo esclusivo sulla vita e l’ispirazione di Bocelli. Non perdere l’occasione: le prevendite apriranno il 16 luglio su AndreaBocelli.com/cinema e nexostudios.it.

Il film evento su Andrea Bocelli debutta nelle sale italiane dal 21 al 24 settembre. Un ritratto intimo e ispiratore del tenore più amato al mondo. Arriverà nelle sale di tutto il mondo “Andrea Bocelli: because i believe”. L’appuntamento nei cinema italiani è dal 21 al 24 settembre. Le prevendite apriranno a partire dal 16 luglio su AndreaBocelli.comcinema e nexostudios.it. Trafalgar Releasing ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale da Lionsgate, mentre in Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Studios. Accuratamente realizzato, questo film offre uno sguardo inedito e dietro le quinte sulla vita di uno dei più grandi cantanti al mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Andrea Bocelli: Because I Believe” nei cinema dal 21 settembre

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo» - Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

