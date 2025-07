Protezione Civile di Carpi nuovo mezzo in dotazione per emergenze e trasporti

La Protezione Civile di Carpi si rafforza con un nuovo, potente mezzo, pronto a garantire interventi ancora più efficaci in emergenza. Dotato per il trasporto di persone e materiali, rappresenta un passo importante nella sicurezza della comunità. Questo aggiornamento testimonia l’impegno costante del gruppo volontari nel proteggere e supportare i cittadini: un’ulteriore garanzia di prontezza e solidarietà in ogni situazione.

Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Carpi può contare su un nuovo mezzo per il trasporto di persone e materiali a supporto della capacità operativa e di intervento in caso di calamità. Il mezzo, operativo da mercoledì 9 luglio, è stato acquistato grazie a un contributo del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

