Prosciugate le fontane della Reggia di Caserta agricoltore arrestato | rubava acqua alle vasche borboniche

Un episodio che scuote la storica Reggia di Caserta: un agricoltore è stato arrestato per aver prosciugato le fontane e rubato acqua dalle vasche borboniche, causando danni significativi. L’intera area è stata sequestrata e materiali sono stati sequestrati. Le autorità hanno avviato indagini approfondite per fare chiarezza su questo gesto deplorevole, che mette a rischio uno dei patrimoni più preziosi d’Italia e solleva interrogativi sulla tutela del nostro patrimonio storico e ambientale.

