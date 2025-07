Calciomercato Inter è Scarlato del River Plate l’ultimo nome caldo in casa dei nerazzurri! Ecco tutti i dettagli sull’argentino

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con un nuovo nome in evidenza: Scarlato, il giovane talento del River Plate. I nerazzurri guardano ancora oltre oceano, puntando su promesse sudamericane per rinforzare la rosa. Dopo aver già investito in talenti emergenti, Marotta sembra vicino a chiudere un’altra operazione strategica. Ecco tutti i dettagli sul futuro trequartista classe ’09 che potrebbe presto diventare il nuovo volto dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Marotta punta ad un giovanissimo talento del campionato argentino! Tutte le informazioni sul trequartista classe '09. I nerazzurri continua a guardare con interesse in sud america e, dopo aver già investito in alcuni giovani talenti, sembra essere vicina a chiudere un altro colpo importante. Stando alle ultime indiscrezioni, il calciomercato Inter è pronto a chiudere per una delle promesse più interessanti del River Plate: Lucas Scarlato, trequartista classe 2009. Il giovane calciatore, soprannominato "Pipa", ha attirato l'attenzione dei grandi club grazie alle sue prestazioni stellari con la maglia dell' Under 17 argentina, dove ha dimostrato di avere già una maturità tecnica notevole per la sua età.

