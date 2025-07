Milano 44enne Davide Pasqualini accoltella e uccide madre di 73 anni poi il suicidio buttandosi dall' 8° piano la tragedia in via Scheiwiller zona Corvetto

Una tragedia sconvolgente scuote Milano: un uomo di 44 anni, Davide Pasqualini, ha ucciso la madre di 73 anni prima di togliersi la vita gettandosi dal settimo piano in via Scheiwiller, zona Corvetto. Le prime ricostruzioni indicano un gesto estremo e doloroso, lasciando sgomenti i residenti e l'intera città. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione ai segnali di disagio familiare e sociale.

Il fatto è avvenuto intorno alle 8:30. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe gettato dalla finestra del proprio appartamento dopo aver accoltellato la madre, con la quale condivideva la casa Una tragedia familiare ha sconvolto Milano nelle prime ore della mattinata. In via Schei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it