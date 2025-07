Pimpa torna a casa | Aquileia in festa per i 50 anni della cagnolina di Altan

palcoscenico perfetto per celebrare un traguardo così importante. Una festa ricca di colori, allegria e ricordi indimenticabili, dove grandi e piccini si sono uniti per brindare all'eterna giovinezza di Pimpa e alla magia che solo lei sa regalare. Un'occasione speciale per riscoprire il potere dell'immaginazione e della fantasia, custodendo nel cuore il sorriso di questa iconica protagonista.

Mezzo secolo di sorrisi, avventure e quella curiosità contagiosa che ha fatto sognare generazioni di bambini. Pimpa, la cagnolina a pois rossi che ha sempre cinque anni, festeggia un compleanno speciale e lo fa in grande stile, scegliendo Aquileia – la città del suo papà, Altan – come. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

