Kate Middleton abbandonata dalla sua assistente

Dopo 15 anni di fiducia e collaborazione, Natasha Archer ha scelto di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale, lasciando Kate Middleton. Questa separazione segna un importante cambiamento nel cerchio di supporto della duchessa di Cambridge, suscitando curiosità e riflessioni sul futuro del suo entourage. Scopriamo insieme i dettagli di questa decisione e le possibili ripercussioni sulla vita pubblica e privata di Kate.

Natasha Archer ha deciso di aprire una propria attività e quindi di abbandonare Kate Middleton dopo 15 anni di collaborazione.

