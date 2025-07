E se dietro agli occhi di ghiaccio di Alexander Skarsgård si nascondesse uno degli uomini più simpatici del cinema?

E se dietro gli occhi di ghiaccio di Alexander Skarsgård si celasse uno degli uomini più affascinanti e sorprendenti del cinema contemporaneo? Alla 78ª edizione del Festival di Cannes, tutti parlano di "Pillion", l'esordio del britannico Harry Lighton, premiato per la miglior sceneggiatura nella sezione Certain Regard. Una rom-com queer sadomaso con protagonisti Alexander Skarsgård e Harry Melling, che rivoluziona le aspettative e conquista il pubblico...

Succede che alla 78esima edizione del festival di Cannes tutti cominciano a parlare di un film. Questo film è Pillion, opera prima del britannico Harry Lighton, che finisce anche per vincere il premio per la miglior sceneggiatura nella sezione Certain Regard. I protagonisti di questa inattesa rom-com queer sadomaso, dove compaiono un dominatore e un sottomesso, sono gli attori Alexander Skarsgård e Harry Melling, fantastici nella singolare interazione che coinvolge i loro personaggi. Questa operazione, così bizzarra e insolita nella lucida fotografia di una relazione diversa in cui i ruoli sono precisi e definiti, fa guardare all'attore svedese con altri occhi.