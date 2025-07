Calciomercato Juve | attenzione a Conte sta valutando l’idea di portare questo bianconero al Napoli! L’operazione che non ti aspetti ecco il retroscena

Il calciomercato della Juventus si infiamma: attenzione, perché Antonio Conte starebbe ponderando un'operazione a sorpresa, portando un talento bianconero al Napoli. Una mossa clamorosa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del mercato, con i partenopei pronti a puntellare il centrocampo. Ma chi è il giocatore nel mirino? Scopriamo insieme il retroscena e i dettagli di questa trattativa inaspettata.

Calciomercato Juve: Antonio Conte sta valutando l'idea di portare questo giocatore bianconero al Napoli! Operazione clamorosa, i dettagli. Il mercato Napoli non si ferma all'attacco e alla difesa. La dirigenza azzurra è al lavoro anche per completare il centrocampo, alla ricerca di un ultimo tassello da inserire nella rosa a disposizione di Antonio Conte. L'identikit è quello di una mezzala di qualità, capace di garantire inserimenti e imprevedibilità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i vari profili al vaglio sarebbe spuntato a sorpresa anche il nome di Fabio Miretti, giovane talento di proprietà della Juventus.

