Segno dell’Arsenal esperto il centrocampista Norgaard

L'Arsenal è pronto a rinforzare il suo centrocampo con un colpo importante: Christian Norgaard del Brentford. Con l’esperienza di un 31enne, il mediano danese arriva per colmare il vuoto lasciato da Jorginho e Thomas Partey, che hanno concluso i loro contratti. Questo trasferimento, valutato intorno ai 10 milioni di sterline, segna un passo deciso nella strategia dei Gunners. Ma quali sono le caratteristiche che rendono Norgaard il perfetto sostituto?

L'Arsenal si è mosso per sostituire Jorginho e Thomas Partey facendo scattare il centrocampista Christian Norgaard da Brentford. Il 31enne, che è costato una prima £ 10 milioni segnalata, aggiungerà esperienza al centrocampo dei Gunners dopo che sia Jorginho che a Party sono stati autorizzati a lasciare gli Emirati dopo che i loro contratti sono scaduti alla fine della scorsa stagione. Norgaard ha fatto 196 presenze per Brentford dopo essersi unito alla Fiorentina nel 2019, di cui 122 in Premier League mentre le Bees si sono affermate nella massima volo. Ha anche rappresentato la Danimarca in 35 occasioni.

