Servizio civile regionale | aperte le candidature per 244 posti in Emilia Romagna Domande online entro il 18 luglio

Se sei un giovane tra i 18 e i 29 anni e desideri fare la differenza nella tua regione, questa è la tua occasione! Sono aperte le candidature per il Servizio Civile Regionale 2025 in Emilia-Romagna, con 244 posti disponibili. Approfitta di questa opportunità unica di crescita personale e di impegno sociale: invia la tua domanda online su HeliosERGiovani entro il 18 luglio alle ore 14:00 e inizia il tuo percorso di cittadinanza attiva.

È stato pubblicato l'Avviso per partecipare al Servizio Civile Regionale (SCR) 2025 dell'Emilia-Romagna. Giovani dai 18 ai 29 anni compiuti potranno presentare domanda esclusivamente online tramite la piattaforma HeliosERGiovani entro le ore 14:00 del 18 luglio 2025. Quest'anno sono disponibili. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: servizio - civile - regionale - emilia

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

È uscito il nuovo bando del Servizio civile regionale rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, 244 posti disponibili in Emilia-Romagna, candidature entro il 18 luglio Vai su Facebook

Servizio civile regionale 2025: aperte le candidature per 244 posti in Emilia Romagna. Domande online entro il 18 luglio; Servizio civile in Emilia-Romagna, dalla Regione risorse da oltre 1 milione di euro; Servizio civile regionale: aperte le candidature per 244 posti in Emilia Romagna. Domande online entro il 18 luglio.

Servizio civile regionale. Aumentano in Emilia-Romagna posti disponibili e risorse: a Ravenna sono tre - Romagna cresce il numero di posti disponibili per il servizio civile regionale: sono 244 in totale, cioè 27 in più rispetto al 2024, distribuiti ... ravennanotizie.it scrive

Servizio civile in Emilia-Romagna, dalla Regione risorse da oltre 1 milione di euro - Romagna aumentano i posti disponibili per il servizio civile regionale, con oltre un milioni di euro in risorse ... Lo riporta italpress.com