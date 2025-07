Pallanuoto finali Juniores femminile | Plebiscito Padova campione d’Italia

Un’emozione intensa ha travolto il Plebiscito Padova, che, tra le mura di casa, ha conquistato la sua 32ª vittoria nel campionato juniores femminile di pallanuoto, superando all’ultimo secondo l’AGN Energia Bogliasco 1951 con un punteggio di 9-8. Un trionfo che scrive un nuovo capitolo nella storia della squadra patavina. Segui le nostre dirette e i contenuti su Sportface Tv per vivere ogni istante di questa straordinaria impresa. Per scaricare gratuitamente l’app...

Il Plebiscito Padova, padrone di casa, vince 9-8 la finale con l'AGN Energia Bogliasco 1951 e si aggiudica la 32esima edizione del campionato Juniores femminile di pallanuoto. Il Plebiscito Padova si aggiudica la 32esima edizione del campionato Juniores femminile. Le patavine, padrone di casa, vincono 9-8 la finale con l' AGN Energia Bogliasco 1951.