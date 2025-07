Piccolo penny omaggio ad Amy Winehouse | dissociarsi è la sola via per dimenticare ciò che sei diventata un piccolo penny che fa solo circolare danaro

In ricordo di Amy Winehouse, il nostro piccolo penny si trasforma in un omaggio sincero, un gesto che dissocia il dolore dalla memoria. Tra i ricordi di una stella che ha bruciato intensamente, emerge la sfida di lasciar andare e di trovare la forza di dimenticare. La vita, come una giostra senza fine, continua a girare, ma forse nel rispetto del passato c’è il vero modo di avanzare. Perché soltanto così potremo davvero liberarci dal peso delle ombre passate.

Sempre sola al cospetto di tutti e tutto, compreso l'amore – del quale bruciasti autisticamente senza alcun controllo La macchina si è messa a girare e non potrai fermarla, rabboccherai il bicchiere per provare a scendere da questa giostra degli orrori, ogni tipo di droga abuserai in faccia a.

