Migranti crescono gli arrivi nel Mediterraneo centrale | più 12 per cento nel primo semestre

Nel cuore del Mediterraneo centrale, gli arrivi di migranti sono in crescita: un aumento del 12% nel primo semestre, con la Libia che resta il principale punto di partenza. Circa 20.800 persone sono approdate in Italia, segnando un’impennata dell’80% rispetto all’anno passato. Questa dinamica evidenzia l’urgenza di affrontare con responsabilità e solidarietà le sfide di questa complessa crisi umanitaria, invitandoci a riflettere sul ruolo di tutti nel garantire sicurezza e diritti.

La Libia continua a essere il principale Paese di partenza, con circa 20.800 persone arrivate in Italia, con un aumento dell’80 per cento rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti, crescono gli arrivi nel Mediterraneo centrale: più 12 per cento nel primo semestre

