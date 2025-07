In città esplode la Clarinettomania al via la sesta edizione del festival musicale

In citt224 esplode la clarinettomania: la sesta edizione del Festival Internazionale ClarinettoMania a Cesena promette emozioni uniche tra performance, workshop e incontri con artisti di fama mondiale. L’Accademia Italiana del Clarinetto apre le porte a cinque giorni di pura passione musicale, celebrando la versatilità e il fascino di uno degli strumenti più amati. Preparatevi a vivere un’esperienza coinvolgente e ricca di suoni indimenticabili!

L'Accademia Italiana del Clarinetto apre alla sesta edizione del Festival Internazionale ClarinettoMania, in programma a Cesena da martedì 29 luglio a sabato 2 agosto. ClarinettoMania, festival interamente dedicato al clarinetto e alla sua famiglia di strumenti, propone un calendario di.

