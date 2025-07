Non è soltanto un problema di dazi L’analisi di Zecchini

Non si tratta soltanto di un problema di dazi, bensì di una strategia più ampia di politica industriale. Come evidenziato dall’analisi di Zecchini, il presidente Trump ha privilegiato le barriere tariffarie per proteggere e rilanciare il settore manifatturiero statunitense, duramente colpito dalla concorrenza asiatica, in particolare cinese. Questa scelta, seppur controversa, mira a erigere un muro protettivo che possa favorire una rinascita economica.

Tra gli strumenti di politica industriale il presidente Trump ha mostrato grande preferenza per il ricorso alle barriere tariffarie negli scambi internazionali rispetto all’impiego di altre leve. Come principale motivo ha addotto l’obiettivo di erigere un consistente muro protettivo per far rinascere il settore manifatturiero, che è stato largamente falcidiato dalla meno che limpida concorrenza dei prodotti asiatici, con quelli cinesi in testa, e da quelli delle altre economie avanzate. L’imposizione di alte tariffe doganali con l’opzione di aggiungerne altre ancor più penalizzanti gli ha offerto la possibilità di ottenere effetti immediati di freno alle importazioni e al tempo stesso di prevenire pari misure di ritorsione dai paesi colpiti, sfruttando l’importanza del ricco ed immenso mercato americano per le loro esportazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non è soltanto un problema di dazi. L’analisi di Zecchini

In questa notizia si parla di: soltanto - problema - dazi - analisi

DAZI: MELONI SACRIFICA IL PAESE PER COMPIACERE TRUMP La maggioranza scappa e si rifiuta persino di discutere una mozione sui dazi. Una scelta gravissima, mentre migliaia di posti di lavoro e miliardi di fatturato sono a rischio. Questo silenzio n Vai su Facebook

Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%; Dazi, Meloni: «Non è una catastrofe. Ue, revisione del Patto di stabilità ora necessaria». Macron alle aziende francesi: «Basta investimenti negli Usa». Trump: «Usa più forti che mai»; La fine dei dazi?.

"Dazi, la cura peggiore", l'analisi dell'economista padovano ... - RaiNews - secondo il professor Roberto Antonietti che insegna politica economica all’Università di Padova e questo crea un problema anche per ... rainews.it scrive

Cina a Ue, 'dazi non risolvono problemi e portano perdite' - Cina a Ue, 'dazi non risolvono problemi e portano perdite' Portavoce ministero Esteri, approccio che scuote fiducia PECHINO , 11 ottobre 2024, 10:25 ... Come scrive ansa.it