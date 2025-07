Voli addio all’obbligo carta d’identità all’imbarco

Sei pronto a volare senza più preoccuparti della carta d’identità? L'ENAC ha annunciato un'importante novità: le nuove regole per gli imbarchi elimineranno l’obbligo di presentare la carta di identità all’imbarco. Una svolta che semplifica i viaggi, offrendo maggiore flessibilità e comodità ai passeggeri. Scopri come questa innovazione cambierà il modo di volare, rendendo ogni partenza un’esperienza ancora più serena e senza stress.

L’ENAC sta introducendo nuove regole per gli imbarchi. Non servirà più la carta di identità. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Voli, addio all’obbligo carta d’identità all’imbarco

