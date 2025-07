Le casettine dell’acqua pubblica in un anno hanno erogato oltre 10 milioni di litri

Le casettine dell'acqua pubblica nel Piacentino rappresentano un vero e proprio simbolo di sostenibilità e risparmio. In un anno, hanno erogato oltre 10 milioni di litri di acqua fresca e sicura per tutti. L'aumento del consumo, favorito dal caldo estivo, testimonia il successo di questa iniziativa, che riduce le emissioni e preserva le risorse naturali. I numeri parlano chiaro: un modello virtuoso da cui tutti possiamo trarre beneficio.

