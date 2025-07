Federica Pellegrini | Ho Cambiato il mio approccio col mondo quando ho smesso di nuotare

Federica Pellegrini, leggenda del nuoto azzurro, ci svela come il suo approccio al mondo sia cambiato radicalmente dopo aver smesso di nuotare. Sempre pronta a rompere gli schemi e a sfidare i limiti, la ‘Divina’ ha trasformato le sue sfide sportive in un trampolino di lancio per nuove avventure e ambizioni. Scopriamo insieme come questa icona abbia deciso di riscrivere la sua vita, andando oltre l'acqua e i record.

Federica Pellegrini, leggenda del nuoto azzurro, si racconta ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione ‘Federico Buffa Talks’. “Rompere gli schemi è sempre stata una cosa che mi veniva abbastanza naturale. Volevo essere la prima donna nel mio sport a fare cose riservate fino a quel momento soltanto agli uomini e questo è stato per me uno stimolo incredibile”, ha dichiarato la ‘Divina’. “Soprattutto nei primi anni della mia carriera, ho sempre avuto una personalità molto divisa, da una parte – a volte in lotta l’una con l’altra – c’era la ragazza che voleva essere normale, Federica; dall’altra, invece, c’era la Pellegrini, una ragazza ingombrante, una donna che vinceva, di successo, molto determinata, cosciente di quello che voleva”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Federica Pellegrini: “Ho Cambiato il mio approccio col mondo quando ho smesso di nuotare”

In questa notizia si parla di: federica pellegrini - cambiato - approccio - mondo

Federica Pellegrini: “Cambiato il mio approccio col mondo appena ho smesso di nuotare” - Federica Pellegrini, simbolo di eleganza e determinazione nelle vasche, con il suo passaggio al mondo post-nuotismo ha rivoluzionato il suo approccio alla vita.

Roma ha celebrato l'orgoglio della comunità LGBTQIA+. Quest'anno la manifestazione si riempie ancora più di signficato. Il messaggio arriva forte e chiaro dalla folla: "In un mondo di odio, uniamoci al corteo" #SkyInsider Vai su Facebook