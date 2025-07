Maranello controlli stradali potenziati tutta l’estate su Estense e Abetone

Maranello intensifica i controlli stradali durante tutta l’estate, garantendo sicurezza e tranquillità per cittadini e visitatori. Su Estense e Abetone, la Polizia locale ha rimodulato e potenziato le operazioni di prevenzione, che continueranno costantemente per tutto il periodo estivo. Più nel dettaglio, si tratta di strategie mirate a ridurre incidenti e comportamenti rischiosi, creando un ambiente più sicuro lungo le strade più trafficate della zona.

Proseguiranno per tutta l’estate, sia lungo la Nuova Estense (SS12) che in Via Abetone Superiore (SP3), i controlli stradali straordinari della Polizia locale di Maranello finalizzati alla prevenzione, rimodulati e potenziati a partire dallo scorso mese di gennaio. Più nel dettaglio, si tratta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it