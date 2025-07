Immigrazione a Bologna il questore | Sicurezza e coesione sociale Tutti i dati

Ogni giorno, a Bologna, si delinea un quadro di immigrazione vivace e complesso, con oltre 500 persone che varcano le porte dell'Ufficio immigrazione. Un luogo che rappresenta il volto umano dello Stato, dove empatia e accoglienza sono fondamentali. Con l’aiuto dei volontari di Medici con l’Africa Cuamm, la Questura si impegna a garantire sicurezza e coesione sociale, costruendo un futuro di integrazione e speranza per tutti.

Bologna, 10 luglio 2025 - Ogni giorno, circa 500 persone arrivano all'Ufficio immigrazione della Questura, che rappresenta "il front-office dello Stato. Il primo approccio con l'Italia". E come tale, non è formato solo da "agenti, ma di persone. Dobbiamo essere bravi, capaci di empatia e di accoglienza". Per rendere tutto questo possibile, al fianco dei circa 60 poliziotti dell'ufficio, ci sono i volontari di Medici con l'Africa Cuamm. Il questore Antonio Sbordone fa il punto sulle attivitĂ svolte dalla struttura di via Bovi Campeggi, snocciolando i dati del primo semestre del 2025: "I numeri aumentano di mese in mese - dice -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it