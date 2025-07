Sud Sudan 80mila casi di colera e 1.400 decessi | è emergenza

Il Sud Sudan attraversa una delle sue crisi sanitarie più gravi, con oltre 80.000 casi di colera e 1.400 vittime, segnando un'emergenza senza precedenti dall’inizio dell’epidemia nell’ottobre 2024. La diffusione rapida di questa malattia in un contesto già devastato da violenza e sfollamenti accentua la gravità della situazione. È fondamentale agire subito per contenere questa catastrofe umanitaria, che coinvolge intere comunità già fragile.

Il Sud Sudan è alle prese con u na delle peggiori epidemie di colera degli ultimi anni, con oltre 80.000 casi confermati e almeno 1.400 decessi dall'inizio dell'epidemia, dichiarata ufficialmente nell'ottobre 2024. Lo hanno riferito le Nazioni Unite e le autorità sud sudanesi, che parlano di una «preoccupante escalation» in un contesto già segnato da violenza intercomunitaria, sfollamenti.

