Fibromi uterini | il Professor La Marca porta a Cipro la termoablazione mininvasiva

Il professor Antonio La Marca, rinomato esperto di ginecologia, ha portato a Cipro un avanzato metodo mininvasivo per il trattamento dei fibromi uterini: la termoablazione. Questa innovativa tecnica, già adottata con successo in Italia, rappresenta una svolta nel rispetto della salute delle donne e nella riduzione dei tempi di recupero. La sua visita si inserisce in un impegno continuo di formazione e collaborazione internazionale, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più efficaci e meno invasive.

Nei giorni scorsi il Professor Antonio La Marca, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, si è recato a Cipro su invito del Policlinico di Nicosia per un’attività di formazione rivolta ai medici locali sulla termoablazione dei fibromi uterini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: fibromi - uterini - professor - marca

Trattamento dei fibromi uterini con miolisi a radiofrequenza: Aoup fra le prime in Italia - Scopri come la miolisi a radiofrequenza sta rivoluzionando il trattamento dei fibromi uterini, offrendo una soluzione mini invasiva e altamente efficace.

Termoablazione dei fibromi uterini, il Policlinico di Modena a supporto della sanità cipriota; Colangioscopia, l’Endoscopia Digestiva dell’Ausl centro di eccellenza per la formazione avanzata; Fibromi uterini: Linzagolix Colina di Theramex disponibile anche in Italia.

Termoablazione dei fibromi uterini: il Policlinico di Modena a supporto della sanità cipriota - Nei giorni scorsi il Professor Antonio La Marca, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, si è recato a Cipro su invito del Policlinico di Nicosia per ... Segnala sassuolo2000.it

Innovativa terapia ultra mini-invasiva per i fibromi uterini al ... - La Ginecologia del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Antonio La Marca, si distingue una delle poche in Italia a disporre sia della radiofrequenza che delle micro- Secondo temponews.it