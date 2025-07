Gli amici hanno provato a salvarlo tra le urla strazianti picchiavano l’animale per liberarlo dalle fauci | coccodrillo azzanna e uccide un 15enne

In un tragico episodio che ha sconvolto l’Indonesia, un giovane di soli 15 anni ha perso la vita a causa di un feroce attacco di coccodrillo nel fiume Santan Ulu. Gli amici, disperati e impotenti, hanno tentato invano di salvarlo tra urla strazianti e colpi frenati dalla furia dell’animale. Un dramma che ci ricorda quanto la natura possa essere implacabile e imprevedibile, lasciando dietro di sé un velo di tristezza e riflessione.

Un attacco fatale, quello di un coccodrillo nel fiume Santan Ulu. Lo scorso martedì, il quindicenne Muhammad Nur Akbar è stato aggredito mortalmente dall’animale nel Kalimantan orientale, in Indonesia. Inutili i tentativi di liberarlo prima dei suoi compagni di classe e poi dei soccorritori sono stati vani. Martedì 8 luglio si è consumata la tragedia in Indonesia. Il quindicenne si trovava al fiume con diversi compagni di classe, quando ha deciso di bagnarsi i piedi delle torbide acque del fiume Santan Ulu. Nonostante il monito degli amici, Muhammad Nur Akbar è rimasto lì fino a quando non è stato aggredito da un coccodrillo che lo ha azzannato a una gamba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it