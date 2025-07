Qualcuno si è accorto che le maglie del Calcio Napoli sono uno dei più grandi business del falso in Italia

Nel cuore di Napoli, il falso ha fatto dei vestiti ufficiali del Napoli un vero e proprio business clandestino. Maglie, accessori e gadget contraffatti invadono le strade, alimentando un mercato nero che mette a dura prova controlli e sequestri. Un fenomeno che rischia di danneggiare l’immagine della squadra e l’economia locale. Scopriamo insieme come questa piaga si sviluppa e quali sono le sfide per combatterla efficacemente.

Lo scudetto del falso, maglie e sciarpe tarocche del Napoli in vendita: il maxi sequestro - In vista della possibile conquista dello scudetto del Napoli, si intensificano le attività di contraffazione: in piazza Carità , la polizia locale ha sequestrato 170 articoli falsi tra maglie e sciarpe con loghi taroccati.

