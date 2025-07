Lavori per la trasformazione digitale l' ufficio postale sarà chiuso fino alla fine di settembre

L’ufficio postale di San Mauro Pascoli si prepara a un importante restyling digitale: a partire da lunedì 14 luglio 2025, resterà chiuso fino a fine settembre per lavori di ammodernamento. Questo intervento, promosso da Poste Italiane con il progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, mira a offrire servizi ancora più innovativi e vicini alle esigenze di tutti i cittadini. Restate sintonizzati, perché presto il vostro punto di riferimento sarà ancora più efficiente!

A partire da lunedì 14 luglio 2025, l’ufficio postale di San Mauro Pascoli, situato in via Sandro Botticelli 33, resterà chiuso per lavori fino alla fine di settembre. I lavori saranno eseguiti da Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, che ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

