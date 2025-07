Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 13 | 25

Benvenuti a tutti gli automobilisti e pendolari del Lazio! Vi segnaliamo le ultime aggiornamenti sulla viabilità di Roma, con particolare attenzione ai disagi causati da incidenti e traffico intenso. Restate sintonizzati con Astral Infomobilità per ricevere notizie tempestive e consigli utili: la vostra sicurezza e il vostro tempo sono la nostra priorità. Ora, vediamo insieme le situazioni più critiche della giornata.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo Dov'è stato precedente incidente che causa disagi in carreggiata interna l'altezza e la sarai a permangono godi a partire dalla Cassia Veientana spostiamoci in esterna dove per traffico intenso troviamo di rallentamenti trapuntini Ardeatina andiamo solo a seguito incidente avvenuto nella mattinata è stata disposta la chiusura al transito veicolare all'altezza di Dragona in entrambi i sensi di marcia possiamo sulla Pontina Dove è stato rimosso il precedente sinistro che causava code all'altezza di San Romano traffico regolare ricordiamo che per l'evento che si svolgerà il centro congressi la nuvola in programma nelle giornate di oggi 10 e domani 11 luglio è stata predisposta la modifica alla viabilità per tutta la zona limitrofa anche il servizio trasporto pubblico con le variazioni di vaniglia in bus e la chiusura della Stazione dell'Euro Fermi Nella linea B della metropolitana E infine proseguono fino al 6 agosto i lavori di riqualificazione alla stazione Euclide della ferrovia regionale Roma Viterbo fino al termine lavori i treni in direzione Montebello transitano senza fermarsi la fermata è regolarmente effettuata invece dai treni in direzione Flaminio da Tommaso Renzi e Astral infomobilità è tutto grazie dell'ascolto in chiusura un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio