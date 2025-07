Ucraina attacco russo a Kiev Notte infernale

L’incubo di un’altra notte di bombe e distruzione si ripete a Kiev, dove testimoni descrivono un attacco russo come una vera e propria notte infernale. La città, simbolo di speranza e resilienza, si trova di nuovo sotto assedio, mentre il mondo osserva in preoccupazione. Quali sono le prossime mosse? Restate con noi per aggiornamenti e analisi approfondite.

Gli attacchi a Kiev continuano. Testimoni parlano di notte infernale. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacco russo a Kiev. Notte infernale

Kiev, la Russia ha lanciato 108 droni durante la notte - Nella nottata del 11 maggio, l'Ucraina denuncia un attacco massiccio da parte della Russia, che ha lanciato 108 droni nonostante un ultimatum per il cessate il fuoco.

I bombardamenti nella notte Kiev e Odessa. Il Cremlino: «Colpite strutture del complesso militare-industriale». E oggi Zelensky vola al G7 Vai su Facebook

