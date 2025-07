Lavori sotto il sole | nuova regolamentazione oraria a Fiorano Modenese

Lavorare sotto il sole richiede non solo dedizione, ma anche regole chiare e nuove opportunità. A Fiorano Modenese, il sindaco Marco Biagini ha firmato un’ordinanza che introduce modifiche agli orari di lavoro all’aperto, anticipando le ore mattutine e prolungando quelle serali. Questa novità mira a tutelare i lavoratori e ottimizzare le attività nei settori agricolo e florovivaistico. Scopriamo insieme come cambieranno le tue giornate lavorative e cosa comporta questa nuova regolamentazione.

Il sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Marco Biagini, ha firmato un'ordinanza che stabilisce possibili modifiche agli orari di lavoro (anticipo al mattino e prolungamento serale) per i lavoratori impiegati in attività all’aperto sia pubbliche che private, nei settori agricolo, florovivaistico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Lavori sotto il sole: nuova regolamentazione oraria a Fiorano Modenese

