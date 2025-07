Tra furia censoria e doppi standard Pina Picierno è sempre più sola nel PD

Nel cuore del Partito Democratico si sottofondo un duello di ideali e strategie che mette in luce la complessità di una forza politica plurale. Tra furia censoria, doppi standard e tensioni regionali, la recente lite tra De Luca e Pina Picierno in Campania rivela le sfide di un partito che cerca di mantenere unità in mezzo a mille voci discordanti. Ma quali saranno le ripercussioni di questo scontro per il futuro del PD?

Il Partito Democratico si contraddice? Va bene, si contraddice: è un partito largo, fatto di moltitudini. O sarebbe meglio dire un caleidoscopio di posizioni difficilmente conciliabili? L’ultimo scontro interno, lontano dalle apparenti attenzioni della segreteria, si è consumato in Campania, con protagonisti il governatore Vincenzo De Luca e la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, di Santa Maria Capua Vetere. Al centro della disputa c’è la richiesta dell’ex renziana di ferro di cancellare il concerto del direttore d’orchestra russo, Valery Gergiev, un putiniano doc, in programma a Caserta. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tra furia censoria e doppi standard, Pina Picierno è sempre più sola nel PD

Dopo la polemica De Luca-Picierno.

