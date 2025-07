Cina | premier pronta a promuovere tempestivo cessate il fuoco a Gaza

La Cina si schiera ancora una volta come protagonista attivo nel tentativo di trovare una soluzione al conflitto a Gaza. Il premier cinese Li Qiang ha annunciato la disponibilità di Pechino a collaborare con l’Egitto per promuovere un immediato cessate il fuoco, alleviare la crisi umanitaria e prevenire ulteriori escalation. Un passo importante che potrebbe segnare un punto di svolta nella diplomazia internazionale.

Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha dichiarato al Cairo che la Cina e’ pronta a mantenere una stretta comunicazione con l’Egitto e a promuovere un tempestivo cessate il fuoco a Gaza. Durante l’incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, Li ha dichiarato che la parte cinese e’ anche pronta a unirsi all’Egitto per alleviare la crisi umanitaria, prevenire la diffusione e l’escalation del conflitto e compiere sforzi incessanti per una risoluzione globale, giusta e duratura della questione palestinese. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: premier, pronta a promuovere tempestivo cessate il fuoco a Gaza

In questa notizia si parla di: pronta - cina - promuovere - tempestivo

Taiwan testa i missili Himars con proiettili veri. Per gli esperti Taipei pronta in 5 anni, ma Cina potrebbe attaccare entro due - Taipei, 12 maggio 2025 - L'ombra di un'invasione cinese su Taiwan si fa sempre più concreta, con esperti militari che prevedono un possibile attacco entro il 2027.

Cina: premier, pronta a promuovere tempestivo cessate il fuoco a Gaza - Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha dichiarato al Cairo che la Cina e' pronta a mantenere una stretta comunicazione con l'Egitto e a promuovere un ... Secondo romadailynews.it

Cina-Brasile: premier Li, pronti a promuovere mondo multipolare e globalizzazione economica - Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato ieri che la Cina lavorera' assieme ai Paesi in via di sviluppo per promuovere un mondo multipolare equo e ... Riporta romadailynews.it