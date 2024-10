Il Paradiso delle Signore, spoiler: la vendetta di Umberto e Tancredi (Di martedì 8 ottobre 2024) Una feroce vendetta potrebbe presto animare le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, come si evince dagli spoiler della soap opera di Rai 1. Al centro della scena ci saranno Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant'Erasmo. I due, prossimamente, dopo aver sfidato Roberto Landi e Marcello Barbieri, dovranno prendere atto di una clamorosa sconfitta. tutto partirà quando Botteri, dopo aver ereditato da Maria Puglisi la collezione femminile, si preparerà a presentare un abito realizzato con il bisso, affinché l'Aga Khan lo scelga. Lo stilista, in particolare, sarà molto agitato e temerà che la realizzazione del vestito possa incontrare degli ostacoli. Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, spoiler: la vendetta di Umberto e Tancredi Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una ferocepotrebbe presto animare le prossime puntate de Il, come si evince daglidella soap opera di Rai 1. Al centro della scena ci sarannoGuarnieri edi Sant'Erasmo. I due, prossimamente, dopo aver sfidato Roberto Landi e Marcello Barbieri, dovranno prendere atto di una clamorosa sconfitta. tutto partirà quando Botteri, dopo aver ereditato da Maria Puglisi la collezione femminile, si preparerà a presentare un abito realizzato con il bisso, affinché l'Aga Khan lo scelga. Lo stilista, in particolare, sarà molto agitato e temerà che la realizzazione del vestito possa incontrare degli ostacoli.

