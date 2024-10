Il mea culpa di Rocchi: “Arbitri insoddisfacenti. Var a chiamata? Ben venga” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il numero uno dei fischietti italiani ammette i problemi delle ultime giornate e si dice aperto a riforme come la separazione tra Arbitri e Var, il tempo effettivo o il cosiddetto Var a chiamata proposto da Gravina Ilgiornale.it - Il mea culpa di Rocchi: “Arbitri insoddisfacenti. Var a chiamata? Ben venga” Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il numero uno dei fischietti italiani ammette i problemi delle ultime giornate e si dice aperto a riforme come la separazione trae Var, il tempo effettivo o il cosiddetto Var aproposto da Gravina

