Formiche.net - IA, quantum, cloud. Cingolani, Frattasi e Mantovano aprono Cybertech 2024

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma è diventata la capitale della cyber-sicurezza per la due giorni di, il più grande evento dedicato al settore digitale, organizzato in collaborazione con Leonardo. A La Nuvola, esperti, aziende, start up provenienti da tutto il mondo avranno modo di confrontarsi e aggiornarsi sullo scenario attuale della sicurezza informatica, oggi più che mai prioritario nel nuovo scenario dell’era digitale. Dalle infrastrutture critiche allo spazio, passando per il cruciale comparto della Difesa, fino alle nuove innovazioni dell’IA, delcomputing e del, il dominio digitale è ormai pervasivo e abilitante per ogni settore della società, e assicurare la protezione e la tutela di reti, dati e informazioni è indispensabile per assicurare lo sviluppo e il funzionamento del Paese, e non solo.