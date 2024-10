“Ho capito, Jannik, però se è numero 25 ogni tanto prende anche le righe”: la strigliata di Vagnozzi a Sinner contro Etcheverry – Video (Di martedì 8 ottobre 2024) Jannik Sinner ha faticato molto nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai per battere l’argentino Tomás Martín Etcheverry. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il numero 1 al mondo è sembrato a corto di energie fisiche e mentali, quasi sul punto di cedere. Poi però è venuta fuori ancora una volta la sua tenacia, oltre alla sua classe: con un 6-4, 6-2, Sinner ha ribaltato la partita e si è guadagnato un posto agli ottavi. Domani, 9 ottobre, sfiderà l’americano Ben Shelton. Intanto è emerso un retroscena proprio sul momento di grande difficoltà vissuto dall’azzurro e sull’aiuto fondamentale arrivato dal suo coach, Simone Vagnozzi. In un frangente del secondo set, Sinner si è sfogato verso il suo angolo, lamentandosi per il livello di gioco altissimo che stava tenendo Etcheverry. “Colpisce solo le righe”, in sintesi quello che ha detto Sinner. Ilfattoquotidiano.it - “Ho capito, Jannik, però se è numero 25 ogni tanto prende anche le righe”: la strigliata di Vagnozzi a Sinner contro Etcheverry – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha faticato molto nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai per battere l’argentino Tomás Martín. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il1 al mondo è sembrato a corto di energie fisiche e mentali, quasi sul punto di cedere. Poiè venuta fuori ancora una volta la sua tenacia, oltre alla sua classe: con un 6-4, 6-2,ha ribaltato la partita e si è guadagnato un posto agli ottavi. Domani, 9 ottobre, sfiderà l’americano Ben Shelton. Inè emerso un retroscena proprio sul momento di grande difficoltà vissuto dall’azzurro e sull’aiuto fondamentale arrivato dal suo coach, Simone. In un frangente del secondo set,si è sfogato verso il suo angolo, lamentandosi per il livello di gioco altissimo che stava tenendo. “Colpisce solo le”, in sintesi quello che ha detto

