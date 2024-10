Giorgia Meloni tra caccia agli «infami» e Deep State: «Posso portare tutti al voto. E mi conviene» (Di martedì 8 ottobre 2024) «Posso portare tutti al voto. E dico anche che forse mi conviene». Oggi è il giorno del voto per il giudice costituzionale ma Giorgia Meloni sembra pensare a tutt’altro. O meglio. La premier è ancora in tenuta da guerra. Perché il caso della chat che richiamava al voto i parlamentari è ancora in ballo. E dopo essersela presa con gli «infami» per i quali sarebbe costretta a mollare la premier ha dato il via alla caccia alla talpa. Ma, spiega oggi Repubblica, c’è un piano superiore della partita che si gioca proprio sulla Corte Costituzionale. Con l’obiettivo, ambizioso, di smontare i referendum sull’Autonomia Differenziata e sullo Ius Soli. E di blindare quello sul premierato in arrivo. Se questo dovesse fallire, l’alternativa è il reset. Ovvero affidarsi ai sondaggi e tornare alle urne. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) «al. E dico anche che forse mi». Oggi è il giorno delper il giudice costituzionale masembra pensare a tutt’altro. O meglio. La premier è ancora in tenuta da guerra. Perché il caso della chat che richiamava ali parlamentari è ancora in ballo. E dopo essersela presa con gli «» per i quali sarebbe costretta a mollare la premier ha dato il via allaalla talpa. Ma, spiega oggi Repubblica, c’è un piano superiore della partita che si gioca proprio sulla Corte Costituzionale. Con l’obiettivo, ambizioso, di smontare i referendum sull’Autonomia Differenziata e sullo Ius Soli. E di blindare quello sul premierato in arrivo. Se questo dovesse fallire, l’alternativa è il reset. Ovvero affidarsi ai sondaggi e tornare alle urne.

