Germania, l'uomo sospettato della scomparsa di "Maddie" assolto in un altro caso (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tedesco Christian Brückner, sospettato di essere responsabile della scomparsa di Madeleine McCann, potrebbe essere presto scarcerato dopo essere stato assolto in Germania in un caso separato in cui era accusato di reati sessuali.

Germania kaputt : è recessione. Ma non doveva essere l'Italia della Meloni a spaventare i mercati? - Il ministro dell'Economia Robert Habeck presenterà le nuove previsioni mercoledì a Berlino. Noi cresciamo, per esempio, rispetto alla Germania". Il vento "freddo" sull'economia tedesca non fa bene all'Europa, ma è anche la conferma che il problema non era e non è mai stata l'Italia.

La crisi della Volkswagen come termometro del malessere della Germania - Tagli all'occupazione, chiusura di fabbriche... La crisi generale e lo sboom dell'auto elettrica penalizzano la storica casa automobilistica.

Robin GOSENS : «Un calciatore è un ESSERE UMANO - serve avere uno PSICOLOGO. Ho sofferto tanto in GERMANIA. I SOCIAL? non bisogna mai dimenticare QUESTO» - A Cronache di spogliatoio ha rilasciato un'intervista sulla psicologia, materia nella quale è laureato e che ha molta attinenza con la sua professione da calciatore. Le parole di Robin Gosens, esterno della Fiorentina, sulla psicologia nel calcio e l'importanza di un supporto ai calciatori.