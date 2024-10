Germania "in agonia", siamo all'effetto domino: Pil sempre più giù, cosa sta per succedere (Di martedì 8 ottobre 2024) «Solo qualche giorno fa, quando si è trattato di decidere se l'Europa deve mostrare un po' di muscoli contro lo strapotere cinese sull'auto, la Germania ha scelto di votare contro i dazi. Berlino, è la giustificazione, non vuole aprire una guerra commerciale col Dragone. Per carità, tutti sanno quanto sia importante per l'industria tedesca delle quattroruote il mercato asiatico. E quali potrebbero essere le conseguenze di un muro contro muro con Pechino. Epperò la Germania è anche il Paese, che difende il green deal che sta mandando in panne il colosso nazionale Volkswagen, che rema contro l'unione bancaria (anche ostacolando la fusione tra Unicredit e Commerzbank), che si oppone a qualsiasi forma di debito comune per finanziare la transizione ecologica e digitale tutelando la competitività delle imprese, che chiede austerity e rigore nei conti pubblici degli Stati membri. Liberoquotidiano.it - Germania "in agonia", siamo all'effetto domino: Pil sempre più giù, cosa sta per succedere Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) «Solo qualche giorno fa, quando si è trattato di decidere se l'Europa deve mostrare un po' di muscoli contro lo strapotere cinese sull'auto, laha scelto di votare contro i dazi. Berlino, è la giustificazione, non vuole aprire una guerra commerciale col Dragone. Per carità, tutti sanno quanto sia importante per l'industria tedesca delle quattroruote il mercato asiatico. E quali potrebbero essere le conseguenze di un muro contro muro con Pechino. Epperò laè anche il Paese, che difende il green deal che sta mandando in panne il colosso nazionale Volkswagen, che rema contro l'unione bancaria (anche ostacolando la fusione tra Unicredit e Commerzbank), che si oppone a qualsiasi forma di debito comune per finanziare la transizione ecologica e digitale tutelando la competitività delle imprese, che chiede austerity e rigore nei conti pubblici degli Stati membri.

Harry Kane viene stroncato in Germania : “Non è qui per segnare una tripletta contro il Darmstadt” - Kane ha già segnato 10 gol in questo avvio di stagione ma non bastano per salvarlo dalle critiche: in Germania dicono che è invisibile nelle partite importanti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Paesi Ue spaccati sui dazi alle e-car cinesi : Italia e Francia a favore - Germania contro. Berlino : “Non innescare guerra commerciale” - L’ex presidente della Bce Mario Draghi ha notato lunedì scorso come l’Ue non abbia una strategia industriale comune, che invece è necessaria se si vuole attuare la transizione verde. L’esecutivo Ue fa buon viso a cattivo gioco. La Germania, dopo un animato dibattito interno alla maggioranza ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Olocausto fu con Germania pacifica" : Ricciardi è ufficialmente fuori controllo - ». «Vi do una notizia», aveva esclamato mercoledì alla Camera il Ricciardi per biasimare l'operato di Israele, «chi nella storia ha fatto l'Olocausto è stata una democrazia». Ma sì, a volte quell'Adolf là aveva dei modi un po' sbrigativi per liberarsi delle persone a lui sgradite, che invero non ... (Liberoquotidiano.it)