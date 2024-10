Geoffrey Hinton, l’allarme nel 2023 del premio Nobel: «Presto l’IA sarà più intelligente di noi» (Di martedì 8 ottobre 2024) «Non abbiamo esperienza di cosa significhi avere cose più intelligenti di noi». Così Geoffrey Hinton, padrino dell’IA, ha commentato telefonicamente in conferenza stampa il premio Nobel per la Fisica 2024 ricevuto assieme a John Hopfield. Autore di studi sulle reti neurali artificiali, ha posto le basi per il machine learning e lo sviluppo sempre più veloce dei chatbot. Eppure in diverse occasioni ha deciso di mettere in guardia l’umanità dai possibili rischi. «Dobbiamo preoccuparci per una serie di conseguenze negative: in particolare la minaccia che l’IA sfugga al nostro controllo». Un timore che lo ha persino spinto a pentirsi delle sue ricerche. «Ci sono due tipi di rimpianti», ha precisato. «Il primo quando ti senti in colpa per ciò che hai fatto. Lettera43.it - Geoffrey Hinton, l’allarme nel 2023 del premio Nobel: «Presto l’IA sarà più intelligente di noi» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) «Non abbiamo esperienza di cosa significhi avere cose più intelligenti di noi». Così, padrino del, ha commentato telefonicamente in conferenza stampa ilper la Fisica 2024 ricevuto assieme a John Hopfield. Autore di studi sulle reti neurali artificiali, ha posto le basi per il machine learning e lo sviluppo sempre più veloce dei chatbot. Eppure in diverse occasioni ha deciso di mettere in guardia l’umanità dai possibili rischi. «Dobbiamo preoccuparci per una serie di conseguenze negative: in particolare la minaccia chesfugga al nostro controllo». Un timore che lo ha persino spinto a pentirsi delle sue ricerche. «Ci sono due tipi di rimpianti», ha precisato. «Il primo quando ti senti in colpa per ciò che hai fatto.

