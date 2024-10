Bergamonews.it - Filago, scontro con un’auto parcheggiata: muore a 77 anni

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024). Un uomo di 77, Claudio Ferranti, è morto in un incidente stradale martedì (8 ottobre) alle 10:50 a, in via 25 aprile, all’incrocio con via GiovPascoli. L’uomo avrebbe perso il controllo della Jaguar che stava guidando in autonomia, all’altezza di una curva, tamponando un veicolo che era parcheggiato e un cestino. Alla base ci sarebbe verosimilmente per un malore che avrebbe colpito l’anziano, che era residente in zona. Sul posto sono accorse un’ambulanza,medica einfermieristica, ma non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 77enne. Non sono rimaste coinvolte altre persone.