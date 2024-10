Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi martedì 8 ottobre 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 8 ottobre 2024 oggi, martedì 8 ottobre 2024, alle ore 20 va in scena l’Estrazione del Lotto numero 161 del 2024 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’Estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 8 ottobre 2024, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima Estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL Lotto – Lotto – Estrazione numero 161 dell’8 ottobre 2024 BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO 78 – 10 – 73 – 32 – 83 NAPOLI 6 – 83 – 27 – 66 – 48 PALERMO ROMA 20 – 62 – 69 – 64 – 6 TORINO VENEZIA NAZIONALE 10 E Lotto – Estrazione di oggi, martedì 8 ottobre 2024 Numero Oro: Doppio Oro: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov. Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi martedì 8 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 8 ottobre 2024)e 10e: idi, alle ore 20 va in scena l’delnumero 161 dele del 10e. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’dele del 10ein programma, 8, alle ore 20 in punto. Ecco idell’ultimadelruota per ruota: ESTRAZIONI DELnumero 161 dell’8BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO 78 – 10 – 73 – 32 – 83 NAPOLI 6 – 83 – 27 – 66 – 48 PALERMO ROMA 20 – 62 – 69 – 64 – 6 TORINO VENEZIA NAZIONALE 10 EdiNumero Oro: Doppio Oro: (Idel concorso del, Superenae 10esono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.

A Cortenova si festeggia : vinti 75mila euro con il '10eLotto' - La fortuna bacia Cortenova. Il comune valsassinese ha fatto registrare nel weekend una vincita di 75mila euro al 10eLotto, grazie a una combinazione '7 Doppio Oro' in un'estrazione istantanea. La vincita più cospicua in Lombardia, come informano le agenzie Agipro e Agimeg, si è verificata in... (Leccotoday.it)