Espulso l' imam di Bologna sostiene Hamas e la jihad

AGI - Il pachistano Zulfiqar Khan, imam della moschea di via Jacopo di Paolo, a Bologna, è stato portato in Questura per essere Espulso dall'Italia. Il suo difensore, Francesco Murru, in una nota parla di "ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione". Secondo il decreto di allontanamento firmato dal ministero dell'Interno, Zulfiqar ha manifestato "una visione integralista del concetto di jihad e, tra l'altro, esaltato il martirio e l'operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad Hamas". "Finalmente lo abbiamo rispedito a casa", ha commentato, a quanto si apprende, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

