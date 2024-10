Davide Frattesi protagonista di “Quella Pazza Fattoria” (Di martedì 8 ottobre 2024) In onda domani sera alle 21.25 Davide Frattesi guida il ritorno di Quella Pazza Fattoria, mercoledi? 9 ottobre alle 21:25 in chiaro su DMAX. La terza stagione del format di successo “Quella Pazza Fattoria” vede come ospite speciale Davide Frattesi, calciatore dell’Inter e della Nazionale Italiana, soprannominato “Il Trattore”. Frattesi, volto ufficiale della nuova stagione, incarna i valori di duro lavoro e dedizione, in linea con lo spirito del programma, e svolge il ruolo di Marketing Influencer per promuovere le puntate sulle piattaforme social di Warner Bros. Discovery e DMAX. La nuova stagione segue la Gomiero Farm, l’azienda agricola con più follower d’Europa, che affronta sfide legate alla gestione aziendale dopo mesi di grandi investimenti. Il fondatore Roberto cerca di delegare alcune responsabilità al figlio Davide e ai dipendenti, ma la transizione non è semplice. 361magazine.com - Davide Frattesi protagonista di “Quella Pazza Fattoria” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024) In onda domani sera alle 21.25guida il ritorno di, mercoledi? 9 ottobre alle 21:25 in chiaro su DMAX. La terza stagione del format di successo “” vede come ospite speciale, calciatore dell’Inter e della Nazionale Italiana, soprannominato “Il Trattore”., volto ufficiale della nuova stagione, incarna i valori di duro lavoro e dedizione, in linea con lo spirito del programma, e svolge il ruolo di Marketing Influencer per promuovere le puntate sulle piattaforme social di Warner Bros. Discovery e DMAX. La nuova stagione segue la Gomiero Farm, l’azienda agricola con più follower d’Europa, che affronta sfide legate alla gestione aziendale dopo mesi di grandi investimenti. Il fondatore Roberto cerca di delegare alcune responsabilità al figlioe ai dipendenti, ma la transizione non è semplice.

