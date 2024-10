Ilgiorno.it - Dal colorificio ai volontari. L’Ape d’oro premia le eccellenze

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Con, l’Amministrazione comunale hato ledella città al teatro comunale. Cinque i destinatari della più importante benemerenza civica, divisi per settori. Nella categoria “Lavoro, economia, impresa“, ilBertani di via Fratelli Casati, aperto nel 1961. Nella categoria “Sport“ Stefano Barbizzi, campione mondiale Downhill Skateboarding. Per “Sociale eato“, Doda Fatbardha che con la pandemia donò mascherine. Per il settore “Arte e Cultura“ il musicista Bruno Tripoli col suo Apespeciale alla memoria per Mauro Picozzi, professore scomparso nel 2022. Il premio Alfiere della città ad Alice Cicciari e Grace Cucuzza. Ga.Bass.