Cultura, Maxxi Med a Messina protagonista nelle linee programmatiche del ministro Giuli (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Maxxi Med a Messina insieme a Taranto con la Biennale del Mediterraneo "saranno fulcro di iniziative che irradiandosi in tutto il Mezzogiorno esalteranno i legami interCulturali con gli altri Paesi dell'area mediterranea".Rinnova il suo impegno con la città dello stretto il ministro della Messinatoday.it - Cultura, Maxxi Med a Messina protagonista nelle linee programmatiche del ministro Giuli Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) IlMed ainsieme a Taranto con la Biennale del Mediterraneo "saranno fulcro di iniziative che irradiandosi in tutto il Mezzogiorno esalteranno i legami interli con gli altri Paesi dell'area mediterranea".Rinnova il suo impegno con la città dello stretto ildella

No Time for Prophecies - Una raccolta di opere che esplorano il tempo, rispondendo al bisogno di artiste e artisti di evadere dal presente e di trovare, attraverso il rallentamento, la distanza critica necessaria per poter cr ... (arte.it)

L’Italia oggi è davvero il “centro culturale” del Mediterraneo? Un libro ha dei dubbi - Progetti come il MAXXI del Mediterraneo a Messina, seppur in fase di ridefinizione strategica, sono emblematici per evidenziare di una sfida più ampia: come può l’Italia ritornare a desiderare il mare ... (artribune.com)

Festival degli aquiloni, torna a colorarsi il cielo di Capo Peloro FOTO e VIDEO - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle cittĂ metropolitane di Messina e Reggio Calabria ... (tempostretto.it)