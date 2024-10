Ilgiorno.it - Colata di fango sulla nuova Lecco-Ballabio: strada chiusa

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)), 8 ottobre 2024 –di nuovo per maltempo. La diramazione della Statale 36 per la Valsassina è, sia in salita, daverso, sia a scendere. La serrata è scattata nel pomeriggio di oggi. In seguito alla pioggia battente, unadie alcuni detriti si sono riversati indal versante della montagna dove si sono già verificati distacchi e frane, compresa quella del dicembre 2022 che ha quasi travolto e ucciso due persone. Laresteràanche domani mattina. Quindi dalle 6 alle 9 divieto di transito ai mezzi pesantiSp 62. E poi senso unico alternato semprevecchiaregolamentato con movieri.