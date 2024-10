Castellammare di Stabia, due 14enni molestate a scuola: arrestato un bidello (Di martedì 8 ottobre 2024) Castellammare. Choc al liceo Classico: bidello in manette per violenza sessuale.Stamattina, la Sezione di P.G. della Procura di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa Ilmattino.it - Castellammare di Stabia, due 14enni molestate a scuola: arrestato un bidello Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 8 ottobre 2024). Choc al liceo Classico:in manette per violenza sessuale.Stamattina, la Sezione di P.G. della Procura di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa

Castellammare di Stabia - bidello arrestato per aver abusato di due studentesse del liceo - Collaboratore scolastico del Liceo classico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di due minorenni. Bidello agli arresti domiciliare per violenza sessuale Questa mattina, la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Torre ... (Teleclubitalia.it)

Bidello arrestato a Castellammare di Stabia : è accusato di violenza sessuale su due studentesse - Napoli, 8 ottobre 2024 – Orrore in un liceo classico di Castellammare di Stabia (Napoli): un bidello è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e tentata violenza sessuale ai danni di due studentesse dell’istituto.  Le indagini, condotte dagli stessi organismi, hanno permesso di ... (Quotidiano.net)

Castellammare di Stabia - due 14enni violentate a scuola : arrestato un bidello - Castellammare. Choc al liceo Classico: bidello in manette per violenza sessuale. Stamattina, la Sezione di P.G. della Procura di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa... (Ilmattino.it)