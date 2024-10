Caso Orlandi, scomparsa Mirella Gregori: spuntano nuove dichiarazioni di un’amica (Di martedì 8 ottobre 2024) La testimonianza di Simona Bernardini ha fatto emergere un dettaglio importante: il giorno della scomparsa, Mirella avrebbe dovuto incontrare un'amica del gruppo, Giovanna, per acquistare un regalo. Tuttavia, una misteriosa "citofonata" ricevuta dalla madre di Mirella alle 15:30 cambiò il corso degli eventi L'articolo Caso Orlandi, scomparsa Mirella Gregori: spuntano nuove dichiarazioni di un’amica proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Caso Orlandi, scomparsa Mirella Gregori: spuntano nuove dichiarazioni di un’amica Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La testimonianza di Simona Bernardini ha fatto emergere un dettaglio importante: il giorno dellaavrebbe dovuto incontrare un'amica del gruppo, Giovanna, per acquistare un regalo. Tuttavia, una misteriosa "citofonata" ricevuta dalla madre dialle 15:30 cambiò il corso degli eventi L'articolodiproviene da Il Difforme.

La scomparsa di Mirella Gregori - per il barista di via Nomentana la sorella ha visto il fotografo Accetti al bar - ma lei smentisce a FqMagazine : “Mai detto” - Accetti si è autoaccusato negli anni di essere coinvolto nel rapimento delle ragazze, senza mai riuscire a dimostrarlo. Di certo il suo non è un passato privo di ombre: nel 2017 fu arrestato e condannato a un anno di carcere per l’omicidio del piccolo Josè Garramon, figlio di un diplomatico ... (Ilfattoquotidiano.it)

Emanuela Orlandi - gli audio esclusivi : “Noi entriamo anche nella vicenda Gregori”. La telefonata dei rapitori che lega la sua scomparsa a quella di Mirella - L’avvocato Egidio conferma questo litigio, e aggiunge il nome del ragazzo di Mirella. Ma c’è davvero una connessione tra le scomparse delle due ragazze? Non ci sono risposte, solo tante ipotesi. Nel luglio del 1983 i quotidiani nazionali pubblicano gli identikit di due uomini che avevano fermato ... (Ilfattoquotidiano.it)

Caso Orlandi-Gregori - “io interrogato solo 30 anni dopo la scomparsa di Mirella” : le incongruenze del marito di Sonia De Vito in commissione di inchiesta - Ma occorre spiegare chi sia De Rosa e soprattutto perché è stato chiamato a testimoniare dalla bicamerale d’inchiesta. Sono stato chiamato a parlare soltanto trenta anni dopo dai giudici Maisto e Capaldo. (fonte: Fanpage). Eppure, una volta uscita dal bar, andò a destra verso porta Pia e non a ... (Ilfattoquotidiano.it)