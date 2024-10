Captain America: Brave New World, la trama leaked confermerebbe gli spoiler su Thunderbolts (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo stretto legame tra Captain America: Brave New World e Thunderbolts sarebbe stato confermato dagli spoiler sul plot del nuovo capitolo delle avventure di Sam Wilson. Nonostante le misure di sicurezza messe in atto da Marvel, le prime proiezioni test di Captain America: Brave New World hanno causato una breccia facendo trapelare in rete il plot del film leaked, con conseguenti spoiler. Naturalmente questa non è la prima volta. L'unico film che ha "resistito" a sufficienza agli assalti fino all'uscita in sala è stato Deadpool & Wolverine, mentre la sinossi della maggior parte dei cinecomic dell'MCU è stata ampiamente anticipata. L'aspetto interessante della fuga di notizie su Captain America 4 è che diversi addetti ai lavori ne hanno confermato l'autenticità . Il film uscirà il 12 febbraio Movieplayer.it - Captain America: Brave New World, la trama leaked confermerebbe gli spoiler su Thunderbolts Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo stretto legame traNewsarebbe stato confermato daglisul plot del nuovo capitolo delle avventure di Sam Wilson. Nonostante le misure di sicurezza messe in atto da Marvel, le prime proiezioni test diNewhanno causato una breccia facendo trapelare in rete il plot del film, con conseguenti. Naturalmente questa non è la prima volta. L'unico film che ha "resistito" a sufficienza agli assalti fino all'uscita in sala è stato Deadpool & Wolverine, mentre la sinossi della maggior parte dei cinecomic dell'MCU è stata ampiamente anticipata. L'aspetto interessante della fuga di notizie su4 è che diversi addetti ai lavori ne hanno confermato l'autenticità . Il film uscirà il 12 febbraio

